Graziano Battistini, agente di Alessandro Micai, portiere della Salernitana, commenta così il pugno che un tifoso ha rifilato al suo assistito: "Alessandro è un grande professionista e non si tirerà certo indietro in questo momento importante della stagione per la Salernitana. Ma ha preso un pugno in faccia e questo gesto deplorevole va condannato con forza da parte di tutti. Non esiste. È ora di finirla. Qui c’è un problema sociale: si può criticare e fischiare ma non è ammissibile che qualcuno alzi le mani su ragazzi che non stanno rubando nulla, perché fanno il loro lavoro impegnandosi al massimo. Micai è stato il miglior portiere della serie B nello scorso campionato, e due anni fa gli è stato superiore soltanto Cragno che oggi è in Nazionale. Questa è stata una stagione difficile anche per lui, come per tutto l’ambiente a Salerno, ma quanto accaduto è molto grave. Detto ciò, Alessandro sa bene che si tratta d’un gesto isolato, da denunciare e punire con mano pesante, ma che non rispecchia una tifoseria da serie A come quella granata" le sue parole a La Città.