Giovanni Aloisi, allenatore del Carpignano, parla a Telelombardia, scusandosi per il pugno rifilato al direttore di gara durante una gara di prima categoria: "Desidero scusarmi col direttore di gara. Quello di cui mi sono reso protagonista non deve mai aver a che fare col calcio. Credo di aver mal interpretato il suo comportamento. Ho avuto un blackout di cui mi pento. Desidero scusarmi col mondo dello sport. Ho deciso di dare le dimissioni, un secondo dopo l’accaduto ho realizzato di non essere io e ringrazio il Signore che non ci sono state gravi conseguenze per il ragazzo. Mi spiace che sui social ci siano stati commenti molto duri anche nei confronti della mia famiglia. Ci sono avvocati al lavoro per difenderci dalla gogna mediatica. Sono costernato e penserò anche una donazione. Ho sbagliato e ne pagherò le conseguenze".