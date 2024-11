Pulisic segna ed esulta come Trump: "Nulla di politico, è un balletto che fanno tutti"

Getty Images

Il magic moment di, fantasista del Milan, sta proseguendo anche con gli Stati Uniti e anche in nazionale il suo senso del gol continua a non tradire. Nel 4-2 rifilato dagli Usa alla Giamaica nel corso dei quarti di ritorno della Concaf Nations League Finals, Pulisic è andato in gol segnando il momentaneo 1-0 su assist dello juventino McKennie.A far discutere, sia in campo, che nell'immediato post-partita è stata però la particolare esultanza che "Capitan America" ha utilizzato per celebrare la sua marcatura ovvero la celebre "Trump Dance" il balletto ideato dal nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Pulisic si è subito smarcato da qualsiasi riferimento politico, ma il video del balletto è già diventato virale: "E' solo una danza che tutti stanno facendo. L'ha creata lui, ho pensato fosse divertente ripeterla davanti ai tifosi. Una danza politica? No, l'hanno fatta un sacco di persone ed è divertente. Spero che ai tifosi sia piaciuta".