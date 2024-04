Pulisic trequartista e le differenze con Loftus-Cheek. Il Milan con 'tre ali' può reggere anche contro le big?

Per la prima volta in campionato, il Milan è sceso in campo dall’inizio con “tre ali”. Contro il Lecce, Pioli ha schierato insieme Pulisic, Leao e Chukwueze, complice l’assenza per squalifica di Loftus-Cheek. Naturalmente il più adattabile dei tre, cioè l’americano, è stato collocato sulla trequarti nel 4-2-3-1 di riferimento. Già risolto il mistero del titolo. Dopodiché resta ancora da risolvere tatticamente il vero dubbio che può essere sorto a qualcuno intorno al 6 minuto di gioco, quando proprio Pulisic “nel nuovo ruolo” ha realizzato uno splendido gol calciando dal limite dell’area, su assist di Chukwueze. Non è che questa formula iper offensiva, che per amor di paradosso chiamiamo delle “tre ali”, può insidiare il Milan che abbiamo apprezzato finora, ovvero quello della rimonta sulla Juve con Loftus-Cheek protagonista? Perché ora che si è visto che Pulisic può giocare e segnare anche così e considerando anche lo stato di forma di Chukwueze, mi rendo conto che a qualcuno il dubbio possa venire, sulla scia - non va dimenticato - di qualche fantasia tattica risalente alla scorsa estate. Ma il Milan con “tre ali” può reggere davvero contro le big?



TRA PRINCIPI E CARATTERISTICHE - Per rispondere a questa domanda, mi è sembrato opportuno concentrare l’attenzione sulla fase difensiva del Milan, questione sempre delicata. Già nella partita col Lecce, qua e là, si sono notate alcune ombre nella prestazione di Pulisic. Sottigliezze, forse, contro i salentini, ma potenziali problemi importanti un domani nei big match. Prendiamo ad esempio nell’immagine sopra questo giro-palla del Lecce di Gotti, ad altezza centrocampo. Pulisic, per caratteristiche e probabilmente anche su richiesta codificata dall’allenatore, da trequarti-attaccante ritiene giusto uscire in pressione su Blin che imposta fra i due centrali. Così facendo però si dimentica di Ramadani, che si inizia a posizionare alle sue spalle, pronto a ricevere da un terzo uomo.

Notate i due interni di centrocampo Adli e Reijnders che, mossi a loro volta dai principi difensivi di Pioli, sono intenti a seguire i propri uomini, schiacciandosi di fatto sulla linea dei difensori e dunque lasciando spazio davanti alla difesa.Da questa palla di Venuti per Ramadani, ma soprattutto d



Aggiungo soltanto un altro episodio per non farla lunga. Protagonista poco prima ancora Ramadani con un tiro dal limite deviato e respinto, che finisce sui piedi del solito Gonzalez. Anche in questo caso il posizionamento di Pulisic non è ideale per impedire al centrocampista avversario di eseguire una giocata offensiva potenzialmente importante. In una parola dovrebbe trovarsi preventivamente tra Gonzalez e la porta, anziché da quest’altra parte, cioè tra Gonzalez e il centrocampo dove invece si trova.



LOFTUS-CHEEK È FONDAMENTALE - Nonostante il bel gol di Pulisic contro il Lecce e al netto di qualche buona altra giocata dell’americano nel “nuovo ruolo” (poche in realtà), bisogna comunque riaffermare la centralità di Loftus-Cheek in questo Milan. È fondamentale per l’equilibrio dei rossoneri. Proprio per i principi che governano il sistema Milan e che Pioli instilla quotidianamente nei suoi giocatori, Loftus-Cheek è imprescindibile. Prendete questa ripartenza dell’Udinese. Adli e il centrocampo del Milan sono completamente saltati, Walace conduce palla al piede e alla difesa rossonera non resta che scappare.

È qui che torna utile la fisicità di Loftus-Cheek. In questi recuperi a protezione della difesa, quando essa è minacciata nelle transizioni a campo aperto.



Ma non solo, anche per mettere la giusta pressione davanti al centrocampo schierato e innescare quei break tanto decisivi nel calcio contemporaneo. Loftus-Cheek è quel trequarti-centrocampista che consente al Milan di adattarsi il più possibile alla natura dell’avversario, ora scivolando in un 4-3-3 ora tornando al 4-2-3-1. Dopodiché potrebbero benissimo coesistere Loftus-Cheek, Pulisic, Leao, Chukwueze e Giroud, ma in panchina andrebbe uno tra Reijnders e Adli. L’inglese inoltre verrebbe arretrato in mediana, limitandone probabilmente sia l’aggressività che la pericolosità. Non è escluso che Pioli possa arrivarci, ma dovrà valutare bene i possibili effetti collaterali.



GLI STRAPPI - Poi bisognerebbe chiedersi anche cosa aggiunge davvero Pulisic sulla trequarti rispetto a Loftus-Cheek. E cosa Pioli toglie o aggiunge al Milan puntando su Chukwueze in fascia al posto di Pulisic, o meglio accanto a Pulisic trequartista. In entrambi i casi temo che sia più la perdita che altro. Gli eventuali strappi di Pulisic lungo l’asse centrale il Milan li ha già con Loftus-Cheek. Anzi, semmai quelli dell’inglese sono ancora più devastanti perché sono più potenti. Si ha l’impressione che Loftus-Cheek “traini” tutta la ripartenza, come qui sopra contro il Bologna. Dove Pulisic, lanciato al massimo della velocità, può essere sbilanciato da una spinta, Loftus-Cheek è capace di restare in piedi e strappare ulteriormente, garantendo un’occasione concreta.

InoltreCerto dipende dal contesto. Ma se il contesto è il Milan di Pioli, può tornare utilissima,Per non parlare di questo gol contro il Bologna, che batte ancora sullo stesso tema e rilancia con la questione degli inserimenti a sorpresa in area, di cui Loftus-Cheek sta diventando sempre più un habitué.