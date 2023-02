Il Manchester United è la squadra più in forma del momento e, oltre a tutti i suoi tifosi, ce n’è uno che spera davvero che questo momento possa durare a lungo. Il motivo? Una scommessa.



Secondo il sito Betfair infatti un supporter dei Red Devils era talmente convinto che ten Hag fosse in grado di risollevare le sorti della propria squadra che ci ha puntato. Poco, ma il giusto per poter ottenere una vincita straordinaria. Con una puntata di 25 sterline (28 euro) infatti questi potrebbe portarsi a casa 62.525 sterline, pari a 71mila euro: serve solo che la squadra di Manchester vinca tutti e quattro i trofei.



Difficile, certo, ma non impossibile. Rashford e compagni infatti si giocheranno domani il primo, la Carabao Cup, contro il Newcastle. Sono in corsa in FA Cup dove affronteranno il West Ham nel quinto turno, con Arsenal, Chelsea e Liverpool già eliminate dalla competizione. In Europa League lo United ha fatto fuori il Barcellona, guadagnandosi quindi i gradi di favorito per il successo finale. E in campionato l’ex allenatore dell’Ajax è riuscito a rimettere in corsa i suoi che, approfittando del duello tra Arsenal e i cugini del City, potrebbero diventare la terza incomoda. Sono solo 5 i punti dalla vetta (anche se con una partita giocata in più). Tutto in ballo insomma. E, a testimonianza di ciò, basta controllare le quote dei bookies. Se l’en plein United era quotato 1 a 2500, ora è sceso a 1 su 175. Il tifoso scommettitore intanto spera…