Il casoagita il calcio italiano., già ultimi in classifica ed eliminati dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con il Genoa. Scenario che i trustee incaricati e la Figc hanno finora cercato di scongiurare ma che, con l'imminente scadenza del termine ultimo per il passaggio di proprietà dalle mani dei parenti di(il figlio Enrico e il cognato Marco Mezzaroma) a terzi, si fa sempre più concreto e fa sorgere interrogativi sulla regolare conclusione della Serie A 2021/22:- In caso di esclusione prima della metà della stagione, si dovrebbero ritenere nulli i risultati di tutto il girone d'andata e questo andrebbe a beneficio di chi non ha ottenuto tre punti contro la Salernitana (finora sconfitte per Genoa e Venezia, pareggi per Verona e Cagliari). Tuttavia, con la deadline per la cessione fissata al 31 dicembre, la Salernitana avrebbe tempo per disputare regolarmente anche la 18a e la 19a giornata di Serie A, dunque il primo scenario è impercorribile. L'opzione più concreta dunque riguarda l'ipotesi di un'esclusione dopo la metà di questa stagione:. Questo scenario, al contrario di quello precedente, andrebbe a beneficio di tutte le squadre che hanno vinto contro i campani nel girone d'andata (tutte tranne appunto Genoa, Venezia, Verona e Cagliari. In attesa per Inter e Udinese che affronteranno la squadra di Salerno alla 18a e alla 19a).- Primi ragionamenti che prenderanno più corpo dopo il 21 dicembre. Martedì prossimo infatti è convocata la riunione del Consiglio Federale e tra i punti all'ordine del giorno c'è proprio la situazione della Salernitana. Considerando che la prima proroga concessa dal Consiglio stesso è ormai prossima alla scadenza, è attesa una presa di posizione che dia continuità a quanto stabilito e dunque vada in una direzione negativa per la Salernitana., che non potrebbe essere di pochi mesi fino al termine del campionato. Attesa per la riunione del Consiglio e le sue decisioni, il caso Salernitana scotta.