Il nuovo Torino di Giampaolo inizia a prendere forma: dopo l'arrivo di Rodriguez e quelli di Vojvoda e Linetty, per i quali manca solo l'annuncio, uno dei prossimi acquisti del ds Vagnati potrebbe essere un trequartista. Nel 4-3-1-2 del nuovo allenatore serve un giocatore di qualità dietro le punta in grado di innescare soprattutto il Gallo Belotti.- "Può diventare il prossimo fenomeno del calcio" parola di Antonio Cassano, che in una delle dirette Instagram durante il lockdown lo aveva indicato come uno dei migliori talenti in circolazione. Lo sa bene il Torino, ma anche la Juventus, che in questa stagione l'ha seguito attentamente . Da gennaio il cartellino di Carrascal ( QUI la sua storia) è di proprietà deidagli ucraini del Karpaty. Vagnati lo studia e valuta, il Torino ha acceso i riflettori su Carrascal.