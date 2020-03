Tra i principali protagonisti della straordinaria stagione che ilsta vivendo non può non essere citato: nato ail 6 marzo 1996 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club della sua città, oggi è uno dei migliori centravanti in Germania – e in– per rapporto età-numeri.stagionali frazionati traper lui: statistiche destinate a crescere ancora, Coronavirus permettendo.- Lui, come altri talenti oggi in forza al Lipsia, è stata una delle scommesse vinte da, che lo ha voluto fortemente quando guidava la compagine di proprietà del gruppo. Timo è arrivato ai Bullen proprio nell’estate della promozione ine, da allora, è diventato un punto fermo della formazione tedesca. Il suo acquistoUna cifra tutto sommato ragionevole, considerando quelle che vengono spese negli ultimi tempi in un mercato sempre più folle.- Nonostante le continue smentite da parte della dirigenza delriguardo offerte provenienti da diversi top club europei, il tedesco sembra destinato a indirizzare a breve i propri talenti verso altre parti. Al momento la pista più concreta porta aldi, che ha più volte manifestato la propria stima nei confronti del classe ’96. Nel frattempo su di lui hanno messo gli occhi anche. Praticamente la crème de la crème.