Gareth Bale sfida Cristiano Ronaldo: l’attaccante gallese si fa avanti contro il suo ex compagno di squadra nelle scommesse sul Fifa Puskas Award, il premio per il gol più bello dell’anno. Il “rating” degli esperti di quote mette alla pari la rovesciata di CR7 contro la Juventus, nei quarti di finale della Champions League, e quella del gallese, realizzata nella finale vinta dal Real Madrid contro il Liverpool. Sul tabellone Sisal Matchpoint tutti e due i gol sono offerti a 2,25 e apparentemente il duello finisce qui, visto il gap degli altri contendenti. A iniziare da Giorgian De Arrascaeta, protagonista con la sua magia al volo della vittoria del Cruzeiro contro l’America MG. Per il giocatore uruguaiano l’offerta è a 7,50, seguito a 9,00 da Lionel Messi e la rete messa a segno contro la Nigeria ai Mondiali di Russia. Per Riley McGree e il suo colpo dello scorpione contro il Melbourne City si sale a 12,00, Benjamin Pavard e Ricardo Quaresma sono a 16,00, mentre per Mohamed Salah si sale a 33,00