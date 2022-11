Un video emozionante, che rende estremamente l'idea di quanto ci sia la forza e la spinta di un intero popolo dietro una delle tradizionali partecipanti al Mondiale. Il "solito" Uruguay, verrebbe da dire osservando una lista dei convocati in cui figurano molti dei protagonisti del lungo ciclo sotto la direzione del Maestro Oscar Washington Tabarez. Ma, al di là dei nomi, il video utilizzato dalla federcalcio uruguagia per far conoscere le scelte del ct Diego Alonso alla sua gente è un inno al calcio a tutto tondo.







L'allenatore che osserva la cartina del Paese e idealmente va a consegnare la maglia nei luoghi di nascita dei suoi giocatori, la gioia per ciasacuno di loro condivisa dalle rispettive comunità di appartenenza. Un collage di emozioni fortissime, perché è questo che un appuntamento che cade ogni quattro anni come il Mondiale sa regalare. Portando un senso di unione e di compattezza che nessun'altra manifestazione sportiva riesce a creare.