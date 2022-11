Ecco svelato il villaggio destinato ai tifosi per il Mondiale che si disputerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Un'area con 6mila cabine: gli alloggi sono stati costruiti a Doha, vicino agli aereoporti, in un'area di oltre tre chilometri quadrati che potrebbe ospitare fino a 12mila persone se riempita al massimo. Le camere costeranno circa 200 dollari a notte.