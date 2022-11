Il Mondiale è arrivato: da oggi, le 32 nazionali qualificate a Qatar 2022 si affronteranno per conquistare la Coppa più ambita. Il sogno per qualsiasi calciatore. La partita inaugurale sarà la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador, alle ore 17 all’ Al-Khor Stadium. Poi, da lunedì, la fase a gironi entrerà nel vivo per decretare le sedici selezioni che disputeranno gli ottavi di finale. Di seguito, le probabili formazioni: