Gli organizzatori del Mondiale in Qatar stanno provando a coinvolgere alcuni dei volti più noti dello star system internazionale. Ma continuano a dover incassare sonori no. Prima Dua Lipa si è rifiutata di cantare alla cerimonia di inaugurazione della rassegna iridata, aggiungendo che farà visita al Paese solo quando "rispetteranno i diritti civili". Ora, e per le stesse motivazioni, anche Rod Stewart ha detto no. Al cantante era stato offerto più di un milione di euro per presenziare, ma è arrivato comunque il rifiuto. "Non mi è sembrato giusto andare", ha detto al Times.