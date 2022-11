Inizia questa sera una rubrica dedicata agli ‘italiani’ in Qatar, i giocatori della Serie A (più tre di B) impegnati ai Mondiali. Li seguiremo di partita in partita, presentandovi pagelle mirate, su misura, potremmo dire. In questo modo potrete registrare il rendimento dei campioni per cui tifate senza doverli cercare tutte le volte in giro per il sito. Oggi gioca la Francia? Saprete subito, la sera stessa, com’è andato Giroud, se Theo era in palla e se Rabiot ha giganteggiato di nuovo. E così per tutte le altre Nazionali, dalla Tunisia di Bronn all’Argentina di Lautaro. Voti, medie e due righe di commento, giusto il minimo per allacciare il filo d’oro dei Mondiali a quello ancora sospeso della Serie A.