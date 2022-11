Al termine del match perso contro l'Olanda, il commissario tecnico del Qatar Felix Sanchez Bas ha commentato: "Abbiamo giocato contro una grande nazionale, probabilmente una delle favorite in questo torneo. Ovviamente è stato difficile per noi, ma penso che siamo stati in grado di giocare ad un livello molto alto in diverse occasioni. Non puoi paragonare la Coppa del Mondo alla Coppa d'Asia vinta nel 2019. Siamo arrivati ​​ai Mondiali cercando di giocare al nostro miglior livello. Volevamo essere competitivi e a volte ci siamo riusciti. Sul mio futuro, non lo so ancora. Il mio futuro era questa partita, non c'era niente in programma oltre a quello. Ora devo pensarci".