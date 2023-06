Sono state giornate intense per l'attaccante dellaFabio. Dopo le lacrime del Ferraris, con il Sassuolo, sono arrivate anche quelle con il Napoli per il tributo del Maradona. Un congedo al calcio? "Ho dato pubblicamente la disponibilità alla nuova proprietà, consapevole che potrebbero fare altre scelte. Vado in vacanza e aspetto se mi chiamano. La retrocessione mi è rimasta dentro. Debito morale? Sì. O Samp, o Samp" ha detto a Il Secolo XIX.Il tributo di Napoli però gli è rimasto nel cuore. "Da quando è uscito il calendario avevo notato cheL'avevo immaginata in modo diverso per noi, Samp. Salvi, tranquilli, doppia festa, me la godo ancora di più. Invece non è andata così... Prima in auto parlavo con un amico e dicevo cheLa targa, lo striscione. Dicevo a me stesso di restare freddo, non volevo piangere. Ma a un certo punto ho superato uno step e non mi sono più trattenuto... non riuscivo a riprendermi. Mi versavo in faccia l'acqua delle bottigliette, ma mi ero dimenticato dei maxischermi. Si vedeva tutto. Ho pianto due volte in due partite di fila, ma le lacrime del Ferraris con il Sassuolo erano differenti, di dispiacere nei confronti dei nostri tifosi. Di amarezza, di impotenza. Il Ferraris quest'anno è stato bellissimo, i nostri tifosi fantastici"."Mi inorgogliscono questi riconoscimenti. Che arrivano anche dai tifosi di squadre dove non ho giocato. Quando scendi in campo, non sai mai che cosa puoi trasmettere. Queste cose te lo fanno capire" prosegue Quagliarella. E dire che ad un certo punto, pensava di aver chiuso in anticipo il campionato per un problema fisico durante il ritiro post Mondiale: "Mi sento un miracolato per l'infortunio in Turchia. Ho sentito il rumore delle ossa, pensavo mi fosse saltato il crociato. Quando la risonanza ha evidenziato che forse non c'era una lesione totale, mi sono messo sotto con il lavoro specifico. In 40 giorni sono rientrato, inclusa una settimana a Domodossola con il prof. Borino. E poi sono subentrate altre dinamiche. Non ho avuto altri problemi fisici negli ultimi mesi. Tranne un mal di pancia.".Forse si sarebbe aspettato più considerazione: "Mi sono allenato sempre e esattamente come i miei compagni e di questo vado orgoglioso, se gioco è perché lo merito, non perchè mi chiamo Quagliarella. Nessun lavoro specifico, nessuna gestione. Ho lavorato per farmi trovare pronto nel caso prima o poi arrivasse il mio momento. Fisiologicamente però il non giocare incide su alcuni aspetti della condizione. Vale per un venticinquenne, io ne ho 40.Non volevo passare per uno che mette pressioni, la priorità era cercare di salvare la Samp. E secondo me ci si poteva salvare".Secondo Quagliarella però la Samp poteva salvarsi: "(ieri sono stati pagati gli stipendi federali del primo trimestre, ndr). Forse per alcuni a un certo punto è. Secondo me pur con "tutte le difficoltà di questo mondo" come ha detto Stankovic, ci potevamo salvare, o per lo meno giocarcela fino alla fine. Io non ho visto le altre squadre così più forti di noi. Siamo stati penalizzati dagli episodi, certe partite perse alla fine. Poi ci sono state altre dinamiche. Alcune che sfuggono anche".Adesso Quagliarella aspetta notizie sul futuro: "Ora la priorità è la Samp.. Sei affascinato, c'è curiosità per quali novità ci saranno, i progetti. So chi è Radrizzani, uomo di calcio. Poi ripeto, se mi vogliono eccomi. In primis da calciatore. Se ci sono altri progetti, li prendo in considerazione.. Se dovesse finire... mi vedranno allo stadio quando gioca la Samp. Se dovessi smettere, mi dico che non l'ho fatto a 32/33 anni, ma a 40 e mezzo. E che prima o poi arriva quel giorno, lo stavo somatizzando già da qualche mese. E che ho smesso al Maradona, davanti a tutti i miei famigliari che ho voluto lì, come li avevo voluti al Ferraris con il Sassuolo. Qualsiasi cosa succederà, sono sereno. Non avrei potuto immaginare un finale migliore per me in Serie A. Un gol a San Siro, il tributo dei tifosi sampdoriani nella mia ultima a Marassi e quella dei napoletani al Maradona nel giorno dello scudetto.. Ringrazio per tutto quello che è stato fatto. Mi resta dentro il dolore della retrocessione".