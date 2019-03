Fabio Quagliarella torna in Nazionale. L'ex attaccante della Juventus, ora alla Samp, ha parlato a Tuttosport: "Come la vivo? Con grande entusiasmo ma anche con molta serenità. Ho un’età in cui anche le emozioni le gestisci, quindi tutto molto bello, nel senso che mi fa molto piacere stare qua. Mi sa fra l’altro che sono il più vecchio, poi sono tutti ragazzini ma ragazzi forti (ride, ndr) quindi per me è un piacere essere qui. Più passi il tempo e più pensi che non ci siano altre occasioni perché il tempo va avanti. Ed invece sto ancora cercando di ritagliarmi il mio spazio".



CHIELLINI - "Che capitano è? Basta guardare come si allena...".



IL GESTO DI RONALDO - "Dico sempre che, se uno può, deve evitare. Ma quando sei in campo, l’adrenalina… In quella partita lì è normale che non sei connesso e fai delle cose... Ci sono state gesti peggiori nel calcio, ma noi che siamo da esempio dovremmo evitare certi atteggiamenti".