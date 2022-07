Al momento è senza squadra perché il suo contratto con la Sampdoria è scaduto il 30 giugno, ma Fabio Quagliarella dovrebbe quasi certamente vestire ancora per un anno la maglia blucerchiata. Il rinnovo è previsto all'inizio della prossima settimana secondo Il Secolo XIX. Stesso discorso per Rincon, mentre sono in corso valutazioni sul futuro di Ekdal.