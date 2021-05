38 anni compiuti il 31 gennaio scorso, Fabio Quagliarella è il bomber senza età della Sampdoria, è l’uomo spogliatoio dei liguri. E non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi, non si fermerà, uno come lui sente ancora tanta “benzina” nelle gambe, così come nella mente, perché anche di quella ha bisogno un grande giocatore. Rinnoverà con la Samp e continuerà a calcare i palcoscenici della Serie A con indosso la sua maglia blucerchiata numero 27. Perché questo numero? Non poteva prendere il 9? O il 10? La risposta è semplice, no. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha il 27 sulle spalle perché era il numero di Niccolò Galli, figlio del portiere Giovanni, scomparso prematuramente e suo grande amico nelle Nazionali. Quagliarella ha il dna del bomber, se gli arriva una palla non ci pensa neanche un secondo, ed è già in rete. Nella stagione appena conclusa, nonostante l’altalenante impiego, in 33 gare disputate, ha siglato 13 gol. Fabio ha segnato 177 reti e si è confermato così il bomber numero uno ancora in attività. Nel 2019 si è laureato capocannoniere, in 37 gare ha siglato 26 reti. Il “Quaglia” è già pronto a tornare in pista, per una nuova stagione, per battere nuovi record, ancora in blucerchhiato, con quei colori che ormai si sente cuciti addosso.