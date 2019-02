Il giocatore della Sampdoria e della Nazionale Italiana Fabio Quagliarella ha parlato in conferenza stampa dallo stage azzurro nel ritiro di Coverciano:



SECONDA GIOVINEZZA - "Non c'è nessun segreto, semplicemente ho lavorato bene e con serietà. Il lavoro alla lunga paga. Sono tante componenti, devi allenarti e riposarti bene, dopo i trenta cambiano un po' le cose. Il riposo è importante, come l'alimentazione. Io mi batto molto nel modo di allenarmi, non puoi fare solo la presenza".

CONSIGLI AI GIOVANI - "I gol arriveranno, l'Italia ha creato molto ultimamente. Questa maglia è pesante, tutti devono restare sereni. La squadra è propositiva, gioca e attacca in avanti: è una Nazionale che trascina".



CHIAMATA - "Essere convocato a trentasei anni è un motivo d'orgoglio, vuol dire che il mister guarda tutti. La Nazionale per me è l'attestato che stai facendo bene in campionato. Devo navigare a vista per l'età che ho. Quando sei in campo come a Napoli pensi che puoi superare il record".



RECORD BATISTUTA - "Un sogno eguagliarlo, è merito di tutti. Una settimana bellissima, intensa. Cercavo di isolarmi, non è stato facile. Sono abbastanza schivo sui complimenti, passare davanti ai miei compagni senza la squadra. Ho vissuto con grande serenità". IN CHI MI RIVEDO - "Ognuno è se stesso. Ci sono tantissimi giovani forti: a me piace tantissimo Chiesa, lo sta dimostrando, e anche Zaniolo".



MANCINI - "Simbolo della Sampdoria, per me è un piacere essere allenato da lui. Non ho fatto un decimo di quello che ha fatto lui con la Samp".



NAZIONALE - "In un momento di rinascita, è una Nazionale gagliarda. Un periodo di ricrescita dopo il fallimento di non essere andati ai Mondiali, c'è bisogno dell'aiuto di tutti: giocatori, tifosi, giornalisti".



GIRONE - "A prescindere dal girone, noi siamo l'Italia. Non dovremmo neanche guardare le altre squadre, ma di facile non c'è niente nel calcio. Dobbiamo tornare a essere quello che siamo sempre stati".