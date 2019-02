« Ingresso di Vialli in Federazione? Rientra in un progetto di rilancio del Club Italia, vorrei istituire il settore Legends, coinvolgendo i vecchi campioni e i nostri quattro Palloni d'Oro. Un gruppo che rappresenti la memoria del calcio. Vialli potrebbe essere il capo-delegazione, si è preso delle riserve al momento. Ci saranno inserimenti nel Club Italia, nel board. Ho proposto un incarico anche a Rivera, come a Rossi, Baggio e Cannavaro.



Seconde squadre? Credo molto in loro, ma non in un progetto così articolato. Questo non è il mio progetto, devono essere funzionali alla valorizzazione dei nostri talenti. Il 5 marzo ci sarà una riunione a Torino, faremo una riflessione di rilancio del progetto.



Stage? Percepisco massima collaborazione, per il futuro del calcio italiano c'è bisogno di fare squadra ».

Il Presidente della FIGCha parlato da Coverciano a margine della conferenza stampa del CT Roberto Mancini: