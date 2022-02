(eufemismo...), ha tuonato Mou dopo il ko in Coppa Italia in casa dell'Inter. Ha criticato pubblicamente il gruppo, l'ha spinto a scuotersi, l'ha invitato in maniera vigorosa a cambiare atteggiamento; ha usato una strategia aggressiva, ha smesso di coccolare i suoi giocatori sperando in un immediato. Solo un pari in rimonta a pochi secondi dal fischio finale, il primo del campionato lontano dallo stadio Olimpico. ERoma in vantaggio al tramonto della prima frazione con, freddo nel realizzare un calcio di rigore concesso da Guida per un tocco di braccio di Chiriches su cross di Vina. Per l'inglese (primo centro in carriera dagli 11 metri) rete numero 18 in stagione. Pareggio in avvio di ripresa del Sassuolo con autogol di, complice una clamorosa papera di. Sorpasso firmato da, poi, con dormita colossale di Karsdorp. Pareggio finale didi testa su azione di calcio d'angolo in pienissimo recupero e con il Sassuolo in dieci (espulso Ferrari). Al di là di quanto accaduto (anche) a Reggio Emilia,: è una squadra modesta che sta rispettando le tristi attese oppure una squadra medio-forte che sta deludendo? Non esiste una riposta certa, impossibile stabilire qual è la verità.finora ha sbagliato scelte e strategie come fanno tutti gli allenatori, i calciatori - come confermato a Reggio Emilia - ci hanno messo parecchio, tanto, troppo del loro per non dare un senso compiuto al campionato.. Qualche lampo, troppi passaggi a vuoto. Carenze tecniche e limiti tattici, alla base. Ma anche un evidente deficit di personalità.La Roma, ad esempio, raramente ha dato l'impressione di dominare psicologicamente l'avversario., ha sempre dato speranze a tutti, grandi e piccini. La piazza, praticamente al cento per cento, è dalla parte di Mourinho. Sempre e comunque. Nel bene e soprattutto nel male. Forse perché i tifosi, in attesa di un successo dal 2008, vedono nel portoghese l'unica speranza per un mondo migliore. I numeri, intanto, raccontano che la Roma è una squadra incredibilmente ancora in costruzione (in campionato 25 partite: 12 vittorie, 4 pareggi e nove sconfitte), e non è chiaro se sia un pregio o un difetto riconducibile direttamente all'allenatore portoghese.Nel calcio conta vincere, non conta come vincere. Purché si rispettino le regole, ovvio. E se un club ingaggia uno come Mou, non potrà/dovrà mai aspettarsi un gioco alla Guardiola. Ci può/deve stare una via di mezzo, certo.: 45’ + 1’ p.t. Abraham (R, rig.), 2’ s.t. Rui Patricio (aut.), 28’ s.t. Traorè (S), 45’ + 4’ s.t. Cristante (R): 28’ s.t. Berardi (S), 45’ + 4’ s.t. Veretout (R): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (34’ s.t. Ayhan), Lopez, Henrique (21’ s.t. Harroui); Berardi (38’ s.t. Ceide), Defrel (34’ s.t. Tressoldi), Traorè. All. Dionisi: Rui Patricio; Mancini (31’ s.t. Maitland-Niles), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (37’ s.t. Perez), Mkhitaryan, Oliveira (23’ s.t. Cristante), Vina (31’ s.t. Veretout); Pellegrini; Felix (23’ s.t. Shomurodov); Abraham. All. Mourinho: Sig. Guida: 18’ p.t. Ferrari (S), 20’ p.t. Mancini (R), 45’ +2’ Berardi (S), 45’ + 2’ Lopez (S), 33’ s.t. Ferrari (S), 38’ s.t. Kumbulla (R): 33’ s.t. Ferrari (S)