Ecco le parole a Dazn di Bryan Cristante, centrocampista della Roma che ha segnato il gol del pari all'ultimo tuffo contro il Sassuolo:



"Il pareggio non rappresenta nulla, dovevamo vincere. Non abbiamo perso, ma non basta. Ci manca qualcosa, dobbiamo continuare a lavorare e non mollare mai. I tifosi sono fantastici da inizio stagione, noi dobbiamo fare di più".