Prosegue con altre 8 gare il programma del penultimo turno di qualificazione agli Europei 2020 con le gare dei gironi D, F e J quello dell'Italia che questa sera, da già qualificata, affronterà la Bosnia.



Prima alle 18 le altre due gare con la Finlandia che in caso di vittoria sul Liechtenstein strapperebbe il secondo pass per gli Europei con una gara di anticipo. Una chance continua a coltivarla l'Armenia che dovrà sperare in un passo falso della Finalndia battendo contemporaneamente la Grecia.



Sempre alle 18 la Norvegia, quarta del girone F coltiva le ultime chance di qualificazione e deve centrare una vittoria contro le Far Oer per poter continuare a sperare e mettere pressione a Romania e Svezia che si sfideranno alle 20.45 con la seconda piazza in palio. In caso di vittoria la Svezia strapperebbe il pass qualificazione. Infine sempre alle 20.45 Spagna-Malta con gli spagnoli già certi della qualificazione.



Chiude il girone D, ancora senza padrone e qualificati, con la Danimarca che in caso di vittoria su Gibilterra balzerà in vetta aspettando lo scontro diretto contro l'Irlanda. Proverà a sperare la Svizzera che affronterà una Georgia già eliminata.