Prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020 con altre sette partite in programma in questo martedì, tutte alle 20.45. Si parte con il gruppo A: scontro diretto tra la capolista Inghilterra e il Kosovo, con la Repubblica Ceca pronta ad approfittarne in trasferta in Montenegro (riposa il fanalino di coda Bulgaria).



In campo anche il gruppo B, con il Portogallo (5 punti) obbligato a vincere per accorciare sulla capolista Ucraina (13 punti, di riposo): Cristiano Ronaldo e compagni sono ospiti della Lituania, mentre alle loro spalle se la vedono Lussemburgo e Serbia, pari punti a 4.



Chiude il gruppo H, con la sfida a distanza tra Francia, Turchia e Islanda, tutte a 12 punti: francesi a Parigi contro Andorra, Calhanoglu e colleghi di scena in Moldavia, islandesi sul campo dell'Albania.