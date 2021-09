Altro giro altra corsa con altre 13 partite valide per il percorso didelle formazioni Uefa.Si parte alle 18 con, valido per il gruppo A in cui i portoghese senza Cristiano Ronaldo hanno bisogno di una vittoria per confermare il primo posto difeso oggi a pari punti con lache invece sarà protagonista alle 20.45 in casache come gli azeri è oggi ultima con un solo punto conquistato.Alle 20.45 spazio alla deludente Francia che cercherà il riscatto dopo i due pareggi contro Ucraina e Bosnia per cementare il primo posto ospitando una Finlandia oggi seconda a -4, ma con 2 gare in meno rispetto ai francesi. Anche la Bosnia ha due gare in meno rispetto ai francesi e ospiterà il Kazakistan alla ricerca di punti importanti.Sempre alle 20.45 la Danimarca, imbattuta a 15 punti in vetta alla classifica ospita Israele, secondo e a -5 per chiudere virtualmente il discorso qualificazione, mentre aspettano un passo falso della formazione israeliana Austria e Scozia che si sfideranno con vista sul secondo posto. Infine Far Oer-Moldavia per lasciare l'ultimo posto.- Il big match è alle 20.45 e vedràdi De Vrij e De Ligt, seconda a -1 ospitare la capolistadi Calhanoglu e Demiral. Pronta ad approfittare dello scontro diretto è la(seconda alla vigilia al pari degli Oranje) che ospita, ultima a quota 0 punti. Infine non sono finite le speranze delche fa visita alla- Infine chiude alle 20.45 lo scontro per il vertice del girone fra ladi Borozovic e Perisic, capolista a 10 punti, che sfida laa quota 7. La, prima a pari punti con i croati ospita, mentrefa visita alladi Skriniar.