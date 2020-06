Almeno in vista della sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, ma il panorama non cambia se lo sguardo si sposta oltre l'orizzonte di questa stagione. Laè in emergenza in attacco e sebbene siano tante le possibilità di Mauriziodi mettere in campo una formazione che possa coprire il vuoto lasciato da, quella di sistemare il reparto offensivo sembra tutt'altro che una priorità per il direttore sportivoÈ vero, il Pipità è ancora al 100% un giocatore della Juventus eHiguaindi euro, una cifra importante per chi sta provando ad acquistarlo, maa pesare come un macigno sulla sua eventuale cessione. Pochi, pochissimi sono stati i club che si sono mostrati interessati e,a parte, nessuno ha avviato una minima trattativa.Forse è per questo cheSebbene l'emergenza, o meglio la necessità di sostituire il Pipita, sia sotto gli occhi di tutti, per il ds bianconero Fabio Paratici non c'è alcuna fretta e, al contrario, lÈ per questo che, lentamente, tutti i nomi accostati o sondati dalla Juventus per rinforzare il reparto si stanno lentamente, ma inesorabilmente allontanando. Timoè promesso sposo ai club inglesi e stesso discorso vale per il futuro diè stato riscattato dal PSG per circa 60 milioni complessivi e non potrà essere ceduto per meno di 75 mettendo la Juve in una posizione economica di svantaggio e perfinosembra sempre più vicino alla permanenza al Manchester City.Basterà per sostituire Higuain dopo che non c'è riuscito a Napoli? E pensare che soltanto un anno fa il bomber di scorta, la quarta scelta, era quel Marioscaricato in fretta e furia dai bianconeri lo scorso dicembre.