Non solo Nations League, oggi era in programma anche la prima giornata di qualificazioni alla prossima coppa d’Africa. Di seguito i risultati delle partite odierne.



Gruppo C - h. 14 – Namibia-Burundi 1-1: Shaluile (N), Bimenyiama (B)

Gruppo F - h. 17 – Niger-Tanzania 1-1: Mpole (T), Sosah (N)

Gruppo F - h. 20 – Algeria-Uganda 2-0: Mandi, Belaili

Gruppo G - h. 17 – Gambia-Sud Sudan 1-0: Jallow

Gruppo G - h. 20 – Mali-Repubblica del Congo 4-0: Camara, 2 Touré, Coulibaly

Gruppo I h. 20 – Mauritania-Sudan 3-0: 2 Kamara, Mahmoud

Gruppo I - h. 21- Repubblica Democratica del Congo-Gabon 0-1: Babicka

Gruppo N - h.20 – Senegal-Benin 3-1: 3 Mané (S), Olaitan (B)