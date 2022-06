Iwobi e Osimhen fanno volare la Nigeria. L’attaccante del Napoli firma il 2-1 e la vittoria della sua Nazionale sulla Sierra Leone, mentre nelle altre partite della serata brutta caduta dell’Egitto privo di Salah contro l’Etiopia, 2-0. Il Camerun batte 0-1 il Burundi in trasferta (gol del solito Toko Ekambi), vittorie anche per Guinea, Guinea-Bissau e Mali. Pareggia la Costa d’Avorio che non va oltre lo 0-0 in Lesotho, 2-1 tra Sudafrica e Marocco con reti di En Nesyri ed El Kaabi.



Burundi-Camerun 0-1

South Sudan-Mali 1-3

Zimbabwe-Liberia rinviata

Etiopia-Egitto 2-0

Guinea-Malawi 1-0

Guinea-Bissau-Sao Tome and Principe 5-1

Nigeria-Sierra Leone 2-1

Lesotho-Costa d'Avorio 0-0

Marocco-Sudafrica 2-1