Altra serata di verdetti per quanto riguarda il prossimo Europeo: torna e prosegue il programma delle qualificazioni a Euro 2020.



Apre alle 18 il Gruppo J, quello dell'Italia: la Finlandia deve assolutamente vincere in casa contro l'Armenia per blindare il secondo posto, con gli ospiti che vincendo supererebbero proprio la nazionale di Teemu Pukki balzando all'ultimo posto valido per la qualificazione. Anche la Bosnia, a quota 10, sogna il sorpasso: agli uomini di Pjanic, senza Dzeko per infortunio, servirà però vincere in Grecia alle 20.45, contro una nazionale che non ha più nulla da chiedere. Stesso orario per l'Italia di Roberto Mancini, già qualificata, che ospita il fanalino di coda Lichtenstein.



Alle 20.45 in campo anche il Gruppo F: la Spagna non può sbagliare dopo il pareggio contro la Norvegia e va sul campo della Svezia seconda, a cinque punti di distanza proprio dalle Furie Rosse. La Romania terza ospita la Norvegia in un vero e proprio dentro o fuori per chi vuole credere ancora nel secondo posto, mentre quella tra le Far Oer e Malta è la sfida per evitare l'ultima posizione.



Sempre alle 20.45 il gruppo D: Irlanda e Danimarca, appaiate in vetta a quota 12 punti, giocano rispettivamente in Svizzera, contro gli elvetici distanti quattro punti e con una partita in meno che non hanno altre possibilità se non la vittoria per continuare a credere nella qualificazione, e in casa contro il fanalino di coda Gibilterra. Riposa la Georgia, ormai eliminata.



Chiude il Gruppo G, in campo con una sola partita: alle 20.45 Israele affronta in casa la Lettonia ultima, ma la qualificazione è ormai una chimera.