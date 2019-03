Prosegue questa sera il primo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Sette le partite in programma in questo venerdì, si parte alle 18 con Bulgaria-Montenegro, valida per il gruppo A.



Alle 20.45, poi, le altre sei gare: sempre nel gruppo A, l'Inghilterra ospita la Repubblica Ceca in uno dei match più interessanti. Nel B, invece, ci sarà il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo, che riceve l'Ucraina, mentre la Lituania è impegnata in Lussemburgo. Nel girone H, i campioni del mondo della Francia fanno visita alla Moldavia, mentre l'Albania di Christian Panucci riceve la Turchia e l'Islanda gioca ad Andorra.