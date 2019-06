Proseguono le qualificazioni verso Euro 2020. 12 partite alle 20.45, con gli occhi puntati sulla Spagna, che sfida la Svezia all'Estadio Santiago Bernabeu di Madrid. Tre vittorie su tre per la Roja, con gli svedesi secondi in classifica a due punti di distanza, con due vittorie e un pareggio. Entrambe vincenti nell'ultimo turno, si giocano il primato. Sempre nel Gruppo F, in campo Malta-Romania e Far Oer-Norvegia.



L'UCRAINA DI SHEVA - Due vittorie nelle ultime due, con il 5-0 alla Serbia come fiore all'occhiello, per l'Ucraina di Shevchenko, che questa sera sfida il Lussemburgo in un inedito scontro al vertice nel Gruppo B. In campo anche la Serbia di Kolarov, ultima a un punto, contro la Lituania. Riposa il Portogallo.



GRUPPO A - Nel gruppo dell'Inghilterra, ecco Repubblica Ceca-Montenegro, seconda contro ultima nel Gruppo A. In contemporanea anche Kosovo-Bulgaria.



GRUPPO G - Altro scontro al vertice, nel Gruppo G: la Polonia, capolista a punteggio pieno, attende Israele, secondo con 7 punti. In campo anche Macedonia-Austria e Lettonia-Slovenia.



GRUPPO D - Due partite, infine, nel Gruppo D: la Georgia vola al Telia Parken di Copenaghen per sfidare la Danimarca, con i georgiani che possono superare la Svizzera al secondo posto; mentre l'Irlanda, primatista solitaria, ospita il fanalino di coda Gibilterra.