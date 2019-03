Dopo le gare di ieri e di giovedì, è proseguito questa sera il primo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Otto le partite in scena in questo sabato, tra cui quella dell'Italia alla Dacia Arena di Udine contro la Finlandia, valida per la prima giornata del girone J: si è partiti alle 15 con Georgia-Svizzera, valida per il gruppo D, sfida vinta dagli ospiti per 2-0 con le reti di Zuber e Zakaria .



Alle 18 l'altra gara del gruppo D, la sfida tra Gibilterra e Irlanda. In campo alla stessa ora anche il gruppo F: Malta riceve le Isole Far Oer, mentre la Svezia ospita la Romania.



Alle 20.45 si chiude con quattro partite: oltre a Italia-Finlandia, nello stesso girone c'è anche Bosnia-Armenia, con la nazionale di Pjanic e Dzeko prima rivale degli AzzurrI per la qualificazione e Liechtenstein-Grecia. Per quanto concerne il Gruppo F, la Spagna riceve la Norvegia al Mestalla di Valencia.