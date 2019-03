Proseguono oggi le qualificazioni a Euro 2020. Si parte alle 18 con la Turchia di Calhanoglu che, dopo la vittoria nella prima giornata contro l'Albania, ospita la Moldavia, reduce dal ko per 4-1 contro la Francia. Poi il clou di giornata, con 6 partite alle 20.45.



FRANCIA IN CAMPO - Si inizia proprio dall'Albania, fresca di esonero di Panucci, che vola all'Estadi Nacional di Andorra per la gara valevole per il Gruppo H. Gruppo H di cui fa parte anche la Francia, che dopo il poker rifilato alla Moldavia vuole mandare ko anche l'Islanda, reduce dalla vittoria su Andorra.



LE ALTRE - Sempre alle 20.45, poi, in campo Kosovo-Bulgaria, Gruppo A, in cui comanda l'Inghilterra, che dopo il 5-0 alla Repubblica Ceca sfida il Montenegro al Podgorica City Stadium. L'Ucraina di Shevchenko, invece, dopo il pareggio col Portogallo di Ronaldo, sfida il Lussemburgo nel Gruppo B. Infine, proprio i portoghesi attendono la Serbia, sfida che si svolge sotto gli occhi attenti di Fabio Paratici.