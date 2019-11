Prosegue con altre dieci gare il programma del penultimo turno di qualificazione agli Europei 2020, con le partite dei gironi C, E, G e I,



Si parte alle 15 ​con il Gruppo I: Cipro riceve la Scozia in una gara tra terza e quarta forza del raggruppamento, due squadre distanziate da un solo punto che pensano già agli spareggi e che vogliono conservare la migliore posizione in classifica. Alle 18 la Russia ospita il Belgio: entrambe le nazionali sono già qualificate ma les Diables Rouges devono conservare il primo posto, evitando la sconfitta con più di due gol. Alla stessa ora chiude San Marino-Kazakistan, con i padroni di casa che non possono più arrivare terzi.



Alle 18 in campo anche il Gruppo E: il Galles va sul campo del fanalino di coda Azerbaigian, mentre alle 20.45 la Croazia si gioca la qualificazione diretta nel match casalingo contro la Slovacchia terza e distanziata di quattro punti. Riposa l'Ungheria.



Alle 18 tocca anche al Gruppo G: la Slovenia deve assolutamente vincere in casa contro la Lettonia ultima e a zero punti per coltivare ancora una speranza di passaggio diretto. Alle 20.45 l'Austria riceve la Macedonia del Nord: ai padroni di casa basta un punto per la qualificazione diretta, mentre gli ospiti hanno bisogno solo dei tre punti. Alla stessa ora la Polonia già qualificata ospita Israele del capocannoniere Zahavi: anche in questo caso gli ospiti hanno solo un risultato disponibile.



Alle 20.45 in campo anche il Gruppo C: Germania e Olanda chiamate a due gare decisive da non fallire assolutamente. Gli uomini di Loew ricevono la Bielorussia, mentre quelli di Koeman vanno sull'ostico campo dell'Irlanda del Nord, che vincendo li appaierebbe in classifica.