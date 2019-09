Dopo il successo di ieri dell'Italia sull'Armenia, tornano in campo oggi le nazionali per le qualificazioni ad Euro 2020. Alle 18 le prime due partite: Estonia-Bielorussia e Cipro-Kazakistan. In serata, alle 20.45, tutte le altre, tra cui spicca la super sfida tra Germania e Olanda. Poi il Galles con l'Azerbaijan, l'Austria con la Lettonia, il Belgio di Lukaku e Mertens con San Marino. Poi Slovacchia-Croazia, poi Slovenia-Polonia e Scozia-Russia.