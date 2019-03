Sono state le protagoniste assolute nel girone di Nations League, seppure in maniera diversissima: la Germania ha chiuso all'ultimo posto, retrocedendo in Serie B, l'Olanda invece ha chiuso al comando, con la doppia soddisfazione di aver battuto i tedeschi all'andata e poi di aver strappato loro il pareggio decisivo che è valso la promozione alle Final Four. Il nuovo testa a testa tra le due squadre, stavolta per la qualificazione a Euro 2020, promette dunque scintille: nelle quote 888sport.it la sfida di domenica parte sul filo, con un leggero vantaggio per gli Oranje (a 2,40) che giocheranno in casa; la rivincita della Germania vale 2,90, per il segno «X» l'offerta sale a 3,50. Buone possibilità, secondo i betting analyst, che la partita si chiuda ancora con almeno tre reti complessive e con entrambe le squadre a segno: l'Over è dato a 1,72, per il Goal si scende a 1,55. Sul tabellone del risultato esatto un altro 2-2 vale invece 11,00, anche se il punteggio favorito è il 2-1 per l'Olanda a 9,00. Il pronostico a favore di Koeman viene però ribaltato nelle scommesse sul primo posto del gruppo C: qui è la nazionale di Loew a partire avanti (a 1,65), con l'Olanda che insegue a 2,25.