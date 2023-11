Prosegue il programma delle qualificazioni a EURO 2024 con altri nove incontri in questa domenica. Si parte alle 15 con gli incontri decisivi del gruppo G: l'Ungheria prima in classifica e già qualificata (15 punti) affronta il Montenegro (11) mentre la Serbia (13) se la vede con la Bulgaria fanalino di coda (la Lituania ha già completato i suoi incontri).



Alle 18 tocca al gruppo F: il Belgio, già qualificato, ha l'occasione di scavalcare l'Austria in testa al girone e ospita l'Azerbaigian, in lotta per il terzo posto con la Svezia impegnata contro l'Estonia.



Alle 20.45 gli altri incontri. Tutto già deciso nel gruppo J: il Portogallo affronta l'Islanda per cercare la 10ª vittoria su 10 gare giocate, la Slovacchia seconda è ospite della Bosnia-Erzegovina mentre il Lussemburgo è di scena in Liechtenstein.



Nel gruppo A la Spagna (già passata) vuole difendere la testa del girone e si scontra con la Georgia, la Scozia seconda (anche lei ha già staccato il pass per gli Europei) sfida la Norvegia già aritmeticamente fuori dai discorsi qualificazione.