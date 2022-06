Dopo il 3-0 al Lussemburgo di tre giorni fa, l'Under 21 di Paolo Nicolato torna in campo per le gare di qualificazione al prossimo Europeo. Gli azzurrini giocheranno con la Svezia contro la quale a ottobre scorso hanno pareggiato 1-1 (gol di Lucca). L'Italia è al comando del gruppo F con un cammino quasi perfetto: sei vittorie e due pareggi in otto partite, 14 gol fatti e 3 subiti. La qualificazione ad Euro 2023 in Georgia e Romania passerà anche dalla sfida con la Svezia, contro la quale Nicolato cerca la terza vittoria di fila.



La partita LIVE



19' - Debutto in Under 21 per il difensore dell'Empoli Mattia Viti, entrato al posto di Lovato.



9' - Vantaggio Svezia con la rete di Gustavsson, che da posizione defilata dentro l'area piccola prova a metterla in mezzo; trova le gambe del difensore dell'Empoli Parisi, deviazione sfortunata e pallone in porta.



3' - Scintille tra Pellegri e Ousou, testa a testa a palla lontana



1' - Partiti



Svezia-Italia, le formazioni ufficiali:



SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Sarr, Al Hajj. Ct: Petterson.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Okoli, Lovato, Pirola; Cambiaso, Bove, Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri, Cambiaghi. Ct: Nicolato.