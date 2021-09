Dopo la partita sospesa domenica contro il Brasile, l’Argentina torna in campo nel match casalingo contro la Bolivia. Nell’ultimo match completato, lo scorso 3 settembre, l’Albiceleste ha avuto la meglio sul Venezuela grazie ad un super attacco e proprio sul reparto avanzato punta Scaloni per centrare altri tre punti. Secondo gli esperti sarà una sfida tutta italiana tra Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Un’altra rete del bomber interista, dopo quella in Venezuela, si trova in quota a 1,70 contro l’1,77 del numero 10 bianconero. Leggermente indietro l’altro nerazzurro in campo, Joaquin Correa, con un suo gol che vale 2,10 volte la posta. Sarà ancora Juventus-Inter anche nell’incontro tra Colombia e Cile. Le due squadre vivono un momento complesso e si aggrappano ai loro giocatori di maggior esperienza per risalire la classifica. Secondo i bookie la seconda rete consecutiva dello juventino Cuadrado si gioca a 4,25 mentre sale a 5,75 una possibile firma del centrocampista di Inzaghi, Arturo Vidal.