L’Italia vuole fare tre su tre nelle qualificazioni ai Mondiali e mettersi sempre più in testa al proprio girone, visto e considerato il turno di riposo della Svizzera. Anche contro la Lituania, match in programma mercoledì sera a Vilnius, gli azzurri partono ampiamente favoriti. Gli esperti infatti credono fortemente nella Nazionale di Roberto Mancini, tanto da offrire una quota di 1,12 per il segno «2». Il pareggio si gioca a 8,20, mentre la vittoria dei lituani, provenienti dal ko con gli elvetici, paga ben 20 volte la posta giocata. Gli avversari dell’Italia devono compiere un vero e proprio miracolo per interrompere la striscia di esiti positivi dell’Italia, imbattuta da 24 partite (19 vittorie e 5 pareggi). Ora Mancini punta Marcello Lippi (25 risultati utili di fila tra il 2004 e il 2006) per poi, eventualmente, tentare l’agguato a Vittorio Pozzo, capace di arrivare a 30 tra il 1935 e il 1939. L’Italia non prende gol dal 14 ottobre 2020, contro l’Olanda: è una partita da No Goal secondo i bookmaker, a 1,51. Sale a 2,45 invece la quota del Goal. L’ultimo Over 2.5 della Nazionale risale a quasi un anno e mezzo fa nel 9-1 ai danni dell’Armenia. Tuttavia 3 o più reti complessive domani sono offerte solamente a 1,41. Nel girone degli azzurri riposa dunque la Svizzera, che al momento condivide il primato con Immobile e compagni. Si possono finalmente sbloccare invece l’Irlanda del Nord e la Bulgaria, opposte sempre domani sera. I padroni di casa partono avanti: l’«1» è dato a 1,95, mentre il successo dei bulgari si assesta su una quota di 4,50. Paga 3 volte la posta il segno «X». Il girone I offre il big match tra le prime due forze. L’Inghilterra parte con i favori del pronostico contro la Polonia per mantenere e allungare la propria leadership a quota 9 punti: a Wembley l’«1» è a 1,33. L’impresa di Lewandowski e compagni si gioca invece a 9,00. Più probabile la «X» a 5,20. Simili le cifre che la lavagna ffre per Bosnia-Francia con i transalpini che si avviano verso la seconda affermazione di fila, proposta a 1,37 in trasferta. Dzeko, Krunic e Gojak (i tre bosniaci militanti in Serie A) puntano quantomeno a un pareggio, a 4,50. Più complicato l’esito del segno «2» (a 8,80). Infine, ancora più a senso unico il successo della Spagna ai danni del Kosovo: gli iberici sono costretti a vincere per non farsi scappare la Svezia di Zlatan Ibrahimovic nel girone B. 1,11 è la quota dell’«1» a Siviglia. Poche, pochissime invece le chance di un pareggio, a 8,20, mentre l’impresa kosovara è offerta a 22,00.