Il trionfo dell’Europeo è alle spalle e l’Italia di Roberto Mancini torna alle qualificazioni Mondiali in vista dell'appuntamento in Qatar nell’inverno del prossimo anno. Gli azzurri ripartono dalla Bulgaria, giovedì a Firenze, già battuta a Sofia nello scorso marzo. Chiellini e compagni hanno finora un percorso netto nel girone di qualificazione: tre partite, altrettante vittorie, sei gol fatti e zero subiti. L’Italia, si legge in una nota, è quindi la grande favorita secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, per la vittoria nel Gruppo C (che comprende anche Svizzera, Irlanda del Nord e Lituania, oltre alla Bulgaria) con una quota di 1,22. L’insidia maggiore per la Nazionale arriva dalla Svizzera, già affrontata e battuta agli Europei, che è staccata dagli azzurri di soli tre punti ma con una gara in meno. Le sfide con l’Italia sono in programma il 5 settembre a Basilea e il 12 novembre a Roma: i rossocrociati sognano la rivincita sportiva contro l’Italia anche se partono dietro, visto che vincere il girone e volare direttamente ai Mondiali si gioca a 4,00. Fuori, o quasi, le altre componenti del gruppo, già tutte sconfitte dalla formazione di Mancini: l’Irlanda del Nord non partecipa ai Mondiali dal 1986 e difficilmente riuscirà nell’impresa di superare Italia e Svizzera tanto che finire davanti a tutte le avversarie è dato a 66. Ancora più alta la quota per la Bulgaria che, dopo il quarto posto a Usa 94, non è più riuscita ad esprimersi a quei livelli tanto da non qualificarsi alle ultime cinque edizioni iridate. Jasen Petrov è chiamato a un vero e proprio miracolo, con il successo dei bulgari si gioca a 100. Praticamente out la cenerentola Lituania, due sconfitte in altrettante uscite ufficiali: il primo posto girone con una rimonta storica pagherebbe 1000 volte la posta. L’Italia però non vuole fermarsi alla vittoria del raggruppamento, e conseguente qualificazione ai Mondiali in Qatar, ma sogna proprio il quinto sigillo iridato per agganciare il Brasile. Impresa alla portata di Mancini, che però non parte davanti a tutti nonostante il titolo di Campioni d'Europa. Sono due, infatti, le grandi favorite per la vittoria finale: la Francia campione del mondo in carica e il Brasile. Sia i transalpini che i verdeoro sono dati a 7,50, guidati da Mbappé e Neymar, compagni di squadra al PSG. Se il Brasile cerca un titolo che manca dal 2002, la Francia sogna di entrare in quella ristrettissima cerchia di nazionali, formata proprio dai sudamericani e dagli Azzurri, che sono riuscite a vincere due mondiali consecutivi. Proprio l’Italia parte in seconda fila, insieme a Inghilterra e Spagna, entrambe sconfitte recentemente agli Europei ma non distanti dalle grandi favorite: il trionfo azzurro in Qatar pagherebbe 9 volte la posta.