Dopo le vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, entrambe per 2-0, l'Italia di Roberto Mancini cerca il terzo successo nel proprio girone di Qualificazioni ai Mondiali del Qatar. I pronostici, si legge in una nota, sono ancora dalla parte degli azzurri. Sulla lavagna scommesse il segno «2» di Lituania-Italia (mercoledì 31 marzo alle 20:45) è proposto a quota 1,12, mentre l'«1» è altissimo a 22 volte la posta. Quota altissima anche per il pareggio, a 8,50. Tra amichevoli, Nations League e Qualificazioni mondiali l'Italia non subisce gol da 5 partite e visti i numeri della retroguardia di Mancini la Lituania non fa paura: il «No Goal» vale 1,50. Tra i risultati esatti il più probabile è la vittoria per 2-0 (sarebbe il quinto di fila dopo quelli Irlanda del Nord, Bulgaria, Bosnia e Polonia) e la scommessa vale 5,90. Serve vincere quindi, per mandare un messaggio alla Svizzera, la nostra vera minaccia per il primato nel gruppo C. L'Italia è favorita sulla speciale lavagna antepost a 1,35, mentre la Svizzera si gioca a 3,25.