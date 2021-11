Aún no lo puedo creer solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final!! pic.twitter.com/DPZRklt0A5 — Arturo Vidal (@kingarturo23) November 17, 2021

Nella notte italiana si sono giocate le gare della 14esima giornata nel girone sudamericano per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar.aritmeticamente. In campo per tutta la partita lo juventino Alex Sandro, staffetta tra primo e secondo tempo tra gli attaccanti interisti Lautaro Martinez e Joaquin Correa.(ex Atalanta, Genoa e Juventus)., autore di un brutto fallo su Felix Torres. Dopo la gara il centrocampista dell'Inter ha scritto sui social: "Non riesco ancora a crederci. Posso solo scusarmi con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la mia famiglia e tutto il mio Paese. Continueremo a combattere fino alla fine!".A dieci minuti dalla fine del primo tempo è stato costretto al cambiononostante un rigore sbagliato da Moreno e l'espulsione di Algaranaz a un quarto d'ora dal novantesimo.in Venezuela, la Colombia pareggia in Paraguay.Qualificazioni Mondiali - Sudamerica29' e 79' Arce, 45' Moreno18' Lapadula (P), 52' Machis (V), 65' Cueva (P)9' Estupinan, 93' CaicedoBrasile 35; Argentina 29; Ecuador 23; Colombia 17, Perù 17; Cile 16, Uruguay 16; Bolivia 15; Paraguay 13; Venezuela 7.(Argentina e Brasile una gara giocata in meno).