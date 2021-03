Una svolta importante, una decisione netta. Tramite una nota ufficiale, la CONMEBOL, confederazione calcistica sudamericana, ha annunciato di aver sospeso le qualificazioni per il Mondiale di Qatar 2022.



LA NOTA - "Il consiglio della CONMEBOL - si legge - ha deciso di sospendere la doppia data delle Qualificazioni per il Qatar 2022 prevista per marzo. La decisione è dovuta all'impossibilità di avere tempestivamente tutti i giocatori sudamericani. La FIFA analizzerà la riprogrammazione della data, in coordinamento con la CONMEBOL e le federazioni associate. Presto verranno studiate le diverse opzioni per lo svolgimento delle partite".