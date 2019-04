(Alessandro Bassi è anche su

di calcio è indissolubilmente legata al nome di Vittorio Pozzo che negli anni'30 la guida a vincere due Coppe del Mondo, un'Olimpiade e due Coppe Internazionali. La stessa storia calcistica di Pozzo è legata alla Nazionale, della quale in tre occasioni distinte è stato Commissario Unico: peraltro una di queste occasioni è quella a metà degli anni'20, quando l'Italia subì la più pesante sconfitta della sua storia.Terminata la Prima guerra mondiale tutto il calcio si rinsalda e riannoda i fili per poter riprendere da dove si era interrotto.. Archiviata senza particolari entusiasmi la partecipazione al torneo olimpico di Anversa nel 1920, l'Italia sino al 1923 colleziona risultati anche piuttosto lusinghieri culminati con la vittoria del 1° gennaio 1923 contro la Germania, poi qualcosa inizia a scricchiolare e una serie di 0 a 0 porta al tonfo di Praga del maggio 1923 quando gli Azzurri vengono sconfitti 5 a 1. Dopo quella sconfitta l'Italia ritornò in campo solo nel gennaio dell'anno successivo, ma fu ancora una sconfitta fragorosa, uno 0 a 4 che, che ritornava a sedere sulla panchina della Nazionale una dozzina di anni dopo la fugace esperienza delle Olimpiadi del 1912.Il calcio italiano, nel frattempo, era profondamente mutato. Mutato nell'interesse degli spettatori, mutato negli interessi in gioco e mutato anche negli attori. Se è vero che il Genoa era ancora una squadra e una società al vertice del calcio nazionale, altre società si erano fatte strada e ambivano ad un posto al vertice, tra queste il Bologna.. Le due squadre avrebbero dato vita a finali drammatiche sia nel 1924 e ancor più nel 1925. Il Genoa in quel 1924 non ha rivali nel girone A della Lega Nord, il Bologna è protagonista di un testa a testa con il Torino per la supremazia nel girone B. questo lo scenario del campionato,. Nazionale che deve preparare le imminenti Olimpiadi di Parigi con due amichevoli tutt'altro che banali già in calendario per la primavera, a Milano contro la Spagna e a Budapest per la prestigiosa gara contro l'Ungheria. Genoa e Bologna, d'altro canto, che debbono prepararsi per l'ultima parte della stagione che – come pare ormai delineato – sarebbe culminato con la finale di Lega Nord tra queste due squadre. Se tutto va liscio per la partita del 9 marzo, dove l'Italia pareggia 0 a 0 contro la Spagna, il “caso” esplode un mese più tardi, alla vigilia della trasferta magiara.Come detto il campionato aveva decretato Genoa e Bologna come le migliori squadre della stagione, logico dunque che Pozzo avesse pensato di attingervi per poter schierare la migliore formazione a Budapest., spiazzando Pozzo che tentò anche telefonicamente di convincere i genoani, inutilmente. Solo De Vecchi, per ragioni anagrafiche e di amicizia personale, venne reso disponibile.. Così Pozzo dovette “inventarsi” una Nazionale e come lui stesso spiega “(...) Il rimanente della squadra lo misi assieme per telefono, pescando a destra ed a sinistra, e dando la preferenza a chi aveva il passaporto pronto”. E la Federazione cosa aveva da dire? Ben poco, purtroppo per Pozzo.– ancora una volta, dopo il 1912 – a risolvere i problemi della Nazionale.perchè, uomo tutto d'un pezzo, “l'ufficiale non poteva abbandonare la posizione che teneva ed andarsene per il solo fatto che il plotone che aveva ai suoi ordini era rimasto decimato”, come lui stesso sinteticamente spiega nei suoi “ricordi”.Insomma, zero alibi e con coraggio si partiva per andare nella tana dei magiari con una formazione più che sperimentale.. La squadra regge una mezz'ora scarsa, poi viene travolta dagli ungheresi e alla fine saranno ben sette i palloni finiti alle spalle di Combi, decretando la peggior sconfitta sino ad oggi mai subita dalla Nazionale italiana. Per la cronaca, subito dopo le Olimpiadi – dove l'Italia si ferma ai quarti di finale sconfitta dalla Svizzera – Pozzo si dimetterà dall'incarico per stare vicino alla moglie che morirà poche settimane dopo. Quello di Pozzo alla panchina azzurra è comunque solo un arrivederci, ci tornerà sul finire degli anni'20 per restarci stabilmente e scrivere le pagine più belle del romanzo azzurro.