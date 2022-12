Il sito specializzato americano Business Insider racconta un gustoso retroscena che riguarda l'attuale numero uno del Milan, Gerry Cardinale: nel 2009, cinque anni prima del lancio del fondo Red Bird, Cardinale faceva parte di Goldman Sachs ed è stato vicinissimo ad acquistare una quota di maggioranza del Liverpool. Conosceva poco la squadra inglese, ma sapeva che i Reds avevano un grande potenziale per superare il prezzo di 300 milioni di sterline.



COSA NON ANDO' - Cardinale riuscì a convincere il comitato per gli investimenti dopo aver coinvolto i New York Yankees e i Dallas Cowboys come co-investitori. Ma Lloyd Blankfein, banchiere statunitense che per oltre dieci anni è stato CEO e presidente di Goldman Sachs, mise fine all’accordo temendo che la banca d’affari potesse essere criticata dai media se avesse legato il proprio a nome a quello di un club con dei tifosi particolarmente accesi.



CI SCHERZA SU - "Con l’operazione Liverpool eravamo in anticipo sui tempi, ma con il senno di poi capisco la decisione", racconta Cardinale, che proprio in quell’occasione iniziò a pensare di lasciare la banca per mettersi in proprio. Cardinale lasciò Goldman Sachs nel 2012 dopo 20 anni e lanciò RedBird Capital nel 2014. E oggi ci ride sopra: "Scherzo sempre con i miei amici alla Goldman, 'Ragazzi, ci siete costati un sacco di soldi!'"