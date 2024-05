Quando guadagna Tonali al Newcastle

è uno dei giocatori coinvolti nello scandalo scommesse scoppiato nel calcio italiano a ottobre scorso. Il centrocampista che l'estate scorsa si è trasferito dal Milan al Newcastle per 70 milioni di euro è stato fermato per 10 mesi dalla Figc ma non ha ricevuto ulteriore squalifica dalla federazione inglese che ha apprezzato l'autodenuncia del giocatore in un contesto nel quale non c'erano prove. Ora Tonali sta seguendo un piano terapeutico e un programma educatico, continua ad allenarsi insieme ai compagni e

- Col passaggio al Newcastle Tonali ha aumentato anche il suo ingaggio standard: al Milan prendeva 2,5 milioni di euro netti a stagione, con il club ingleseper il periodo durante il quale non sarà a disposizione: secondo la stampa inglese il suo ingaggio è ridotto di poco di più di 2 milioni di euro.

- A raccontare lo stato d'animo di Tonali è l'allenatore del Newcastle Eddie Howe, che in conferenza stampa ha detto: "E' successo tutto molto in fretta. Era dispiaciuto per le sue azioni e ha aiutato le autorità a capire l’entità del problema.. Sandro si è sentito colpevole per la situazione e ha pensato che ridursi volontariamente lo stipendio fosse un modo per mostrare al suo nuovo club la sua buona fede, che era dispiaciuto per quello che era successo, determinato a mettersi tutto alle spalle e a cercare di imparare da questa situazione".