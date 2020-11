Il 5 novembre 2008 la Juventus andava a Madrid per affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Una sfida che voleva dire tantissimo per una squadra tornata in Champions League dopo gli anni di Calciopoli. Il mattatore del match fu Alessandro Del Piero, che prese per mano la Juve e segnò una fantastica doppietta per un 2-0 da favola. Oggi sia la Champions League che il club bianconero hanno ricordato sia il primo gol di Del Piero in quella gara (una bella azione personale) sia la standing ovation da brividi tributata ad Alex dal pubblico madridista.