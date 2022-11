. La prossima edizione della Coppa del Mondo potrebbe essere l’ultima grande occasione per la generazione d’oro del Belgio di prendersi la gloria. La medaglia di bronzo datata Russia 2018 non può far dimenticare le tre eliminazioni ai quarti di finale (Mondiale 2014, Euro 2016 e 2020). Inoltre,. La lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Martinez, d’altronde, parla chiaro:e l’età media è di 27,8. Troppo per pensare di puntare al Mondiale nordamericano del 2026, in cui i giocatori over 30 di questa lista arriveranno addirittura a 18.. È ora o mai più.- Il Belgio lo sa, Martinez lo sa ed ha deciso di affidarsi ai suoi uomini di fiducia. Courtois, Vertonghen, De Bruyne e Lukaku figurano tutti nella rosa dei convocati. Ma. Per l’esterno offensivo del Real Madrid sarà la terza (e forse ultima) partecipazione al Mondiale, dopo le esperienze di Russia 2018 e Brasile 2014. Ma come arriva al grande appuntamento?. Il belga ha collezionato 51 presenze (di cui solo 29 dal 1’), condite da 4 gol, saltando ben 49 incontri per infortunio.. Poco, troppo poco per trattarsi di Eden Hazard. L’esterno che infiammava i campi di Premier League con la maglia del Chelsea sembra un lontano parente (e ricordo) del giocatore ammirato, per usare un eufemismo, al Santiago Bernabeu.- I dubbi sulla sua convocazione sono molti e viene quasi difficile comprendere il motivo del suo inserimento in lista.. Ancelotti l’ha difeso, pur non nascondendo la sua delusione., tutti elementi che. I dati forniscono una fotografia immediata di questa prima parte di campionato:, dai quei 59’ del match contro il Maiorca.Solo due spezzoni di partita in Champions League (contro Shakhtar e Lipsia), quando per i Blancos la qualificazione agli ottavi era già in cassaforte.di tutti gli altri incontri disputati dal Real Madrid in questa stagione, venendo sempre relegato in panchina. E allora la domanda sorge spontanea:Martinez ci ha già fornito una prima risposta. Ora, per dimostrare che il vero Hazard non è Thorgan.